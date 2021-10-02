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2октября
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сегодня, 12:01 0

Амурчане, получившие дальневосточный гектар пять лет назад, теперь могут оформить его в собственность

Такая возможность появилась с 1 октября

Амурчане, получившие дальневосточный гектар пять лет назад, теперь могут оформить его в собственность
Фото: pixabay.com

Амурчане, которые пять лет назад получили дальневосточный гектар, с 1 октября могут оформить его в собственность или взять в аренду на 49 лет, сообщает областное правительство.

Отмечается, что с 1 июня так могли сделать лишь жители Архаринского района. Получить в собственность дальневосточный гектар амурчане могли и досрочно, в прошлом году. Условиями для этого были постройка жилья на участке и оформление его в собственность. В 2020 году так поступили восемь жителей Амурской области.

В регионе в данный момент в собственности находится 41 дальневосточный гектар. В этом году в Приамурье в безвозмездное пользование взяли 590 таких участков, больше всего в Ивановском, Серышевском, Благовещенском и Свободненском районах.

Чтобы оформить землю в собственность или взять её в аренду, необходимо подать заявление в уполномоченный орган до дня окончания действия договора безвозмездного пользования, но не ранее чем за шесть дней до наступления этого срока. Обязательное условие – освоение гектара выбранным видом разрешённого использования и поданное уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования.

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#сельское хозяйство #Дальний Восток #экономика

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