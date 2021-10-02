Невероятные приключения испанца в России – путешествие завершилось

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— Сколько всего дней продолжался твой путь?

— В совокупности моё путешествие длилось 121 день: 26 дней до Алтая, ещё 26 до Байкала, большой промежуток до Магадана, а потом до Сковородино. Последний месяц я провёл в Благовещенске, Биробиджане, Хабаровске и Владивостоке.

— Какой самый интересный город или место ты посетил, и почему ты выбрал именно их?

— Я думаю, мне трудно будет ответить, какой именно самый интересный город. Для меня их несколько, таких ключевых мест, которые меня очень сильно заинтересовали. Каждый регион имеет свою особенность: у Алтая и Байкала – природа, Колыма тоже очень привлекательная, Владивосток тоже понравился. Давай по порядку.

Каждое место силы России особенное и своеобразное.

По поводу Алтая. Меня очень сильно удивило, что там присутствует смесь разных религиозных направлений и культур. Буддисты, шаманы-язычники, христиане и другие. И все они там совместно живут. Ещё меня удивляет природа. Такую я нигде не встречал, ни в Каталонии, ни на Колыме, нигде. Я любитель гор и думаю, что это уникальное место, подобное нигде не встретишь.

По поводу Байкала. Все мне говорили, что стоит поехать на север Байкала, но, к сожалению, такой возможности у меня не было. С другой стороны, мне повезло, что я смог пройтись по КБЖД (Кругобайкальская железная дорога – прим.ред.). Каждому человеку, который любит ходить и гулять, я советую пройтись по этим 78 километрам. Это очень уникальный опыт. И в принципе можно пройти этот путь за четыре дня. Там одна природа. Населённых пунктов очень мало. И несмотря на то, что идёшь по дороге, там практически нет поездов. В таких местах находишься один с природой. Единственный минус ­– мишки косолапые встречаются в пути.

Очень всё отличается в зависимости о того, в каком сезоне ты туда попадаешь, зимой или летом. Я думаю, что на Алтай, на Байкал, на Колыму или даже в Приморский край стоит попасть в разные периоды года, для того, чтобы полностью их оценить.

Бурятия для меня тоже очень интересный регион. Там своя культура, своя религия и своя национальность. Там тоже очень интересная география: горы есть, Байкал рядом. Там есть большой потенциал для развития туризма.

Колыма мне тоже очень сильно понравилась, и мне кажется, там надо развивать пеший туризм. И на самом деле некоторые ребята этим и занимаются в Магадане.

Я думаю, что каждый регион своеобразен и интересен. Надо только постараться каждый регион по-своему развивать, потому что везде есть своеобразная привлекательность.

Назвать самый любимый город сложно. Магадан понравился, Хабаровск тоже входит в этот список, Нижний Новгород, ну а на первом месте, все-таки будет Владивосток. Объясню почему.

Магадан по какой-то непонятной причине мне напоминал город, в котором я проживал в Каталонии – Льорет-де-Мар. Я не понимаю, с чем это связано, но почему-то есть какая-то аналогия и какая-то связка, которая напоминает мне Льорет-де-Мар. Что-то в Магадане есть такое.

А Владивосток мне напоминает какую-то Барселону. Ну так, условно говоря. Во Владивостоке, и если в целом вообще брать Дальний Восток, есть присутствие восточной культуры. Смесь корейской культуры, от китайской что-то есть. Это очевидно. Это интересно. А во Владивостоке есть всё, что меня привлекает. Там присутствуют люди, которые занимаются искусством… Есть вот эта смесь культур и город создан для молодёжи. А ещё он напоминает Питер. Там есть море, есть сопки, природа очень красивая. Все мне говорили, что, когда я попаду в Приморский край, надо обязательно попробовать местный арбуз, но мне понравился приморский виноград.

— Какие дальнейшие действия? Останешься в России или ещё куда-то поедешь?

— По поводу дальнейших планов. Не хочу полностью раскрывать, что у меня в списке. Но продумано всё на пять шагов вперёд. Сейчас учусь на Data Science и ищу работу по специальности. Так что всё зависит от того, где я найду первую работу в этой сфере. Если найду в Барселоне, то перееду в Барселону. Если найду в Москве – останусь в Москве. А если найду работу в Китае, то поеду, соответственно, в Китай.

Так-то по итогам поездки должен признаться, что она не только помогла понять страну, понять, как в ней дела, но и понять себя, принять много личных решений. За эти четыре месяца я не только немало разнообразного опыта подкопил, но и провёл достаточно времени наедине, чтобы понять себя с другой точки зрения. Со мной произошла некоторая психологическая эволюция, можно так сказать… На некоторые вещи я уже смотрю не так, как до этой поездки.