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сегодня, 10:58 10

В Благовещенске начали давать тепло в проблемных домах

Об этом сообщил Олег Имамеев

В Благовещенске начали давать тепло в проблемных домах
Фото: телеграм-канал Имамеев LIVE

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сегодня проехался по проблемным адресам – там, где до сих пор не подключили отопление. В утреннем рейде мэра сопровождал городской прокурор, туда же, к местам перекопов, вызывали подрядчиков.

«Работаем с утра по вопросу отопления и горячего водоснабжения. Квартал 8. Район Зейской – Артиллерийской. Подрядчик дал обещание подключить тепло и горячую воду сегодня с 19:00. К утру в этом районе они должны быть у всех», – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Начали или совсем скоро начнут, по словам мэра, давать тепло также в дома на улице Ленина, от Шевченко до Мухина, по Горького, на Амурской – Политехнической, на Ленина – Первомайской.

На улице Амурской между Театральной и Чайковского – самый проблемный участок. Работы здесь ведутся, но тепло обещают только к 5 октября.

Олег Имамеев предупредил, что теперь дело за «управляйками». Те управляющие компании, которые будут задерживать подачу тепла непосредственно в дома, пообещал мэр, попадут под внимание прокуратуры.

В мэрии уточняют: если после завершения поэтапного подключения объектов жилищно-коммунального фонда к теплу батареи в доме так и не потеплели, то нужно обратиться в свою управляющую компанию, обслуживающую дом, в АКС по номеру: 49-44-45 и в Единую теплоснабжающую организацию (ЕТО): 39-85-55.

Если данные организации так и не примут меры по восстановлению теплоснабжения, необходимо обратиться к диспетчеру ЕДДС по вопросам ЖКХ: 99-32-18.

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#ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    5 часов назад

    Это не дома проблемные. Это с администрацией проблемы, которые будут только расти

  • Бомба

    Бомба
    5 часов назад

    Верно!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    раньше никто этого не делал!! и мэру достались очень убитые дороги и сети, ни один мэр до Ямамеева это не делал, нам надо молиться на него!!! Вы только вспомните 2 года назад, замершие дома и сплошные ямы на дорогах))))

  • Николай К.

    Николай К.
    4 часа назад

    inoy! Вы только вспомните 2 года назад, замершие дома и сплошные ямы на дорогах))))...........Зато "бабуля" на повышение пошла...

  • Kott!

    Kott!
    3 часа назад

    Inoy, на площади молебен отслужите за него

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Kott! пусть подрядчики которые сейчас в шоколаде за него молятся))) я там как бы шутил

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    На мой взгляд, самое эффективное средство опубликовать личные мобильники директоров подрядчиков, чем телефоны управляек и "дежурных", до которых редко получается дозвониться. Олег Гатауллович! Чего стесняться-то, если это "их косяки"? Или что-то не так нам рассказывают в эфире?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Виталий забыл про личные данные

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    А ещё можно личный номер прокурора. И почему в списке отсутствует ЦУР?

  • дед

    дед
    1 час назад

    Вниманию Мера и его тут помощников попробуйте сейчас позвонить в управляйку "Гук - 2"....послушайте музыку и Вам ответит частная аварийная компания. тел -37-06-70. Все службы сказали - дом подключен!!!

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