В Благовещенске начали давать тепло в проблемных домах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сегодня проехался по проблемным адресам – там, где до сих пор не подключили отопление. В утреннем рейде мэра сопровождал городской прокурор, туда же, к местам перекопов, вызывали подрядчиков.

«Работаем с утра по вопросу отопления и горячего водоснабжения. Квартал 8. Район Зейской – Артиллерийской. Подрядчик дал обещание подключить тепло и горячую воду сегодня с 19:00. К утру в этом районе они должны быть у всех», – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Начали или совсем скоро начнут, по словам мэра, давать тепло также в дома на улице Ленина, от Шевченко до Мухина, по Горького, на Амурской – Политехнической, на Ленина – Первомайской.

На улице Амурской между Театральной и Чайковского – самый проблемный участок. Работы здесь ведутся, но тепло обещают только к 5 октября.

Олег Имамеев предупредил, что теперь дело за «управляйками». Те управляющие компании, которые будут задерживать подачу тепла непосредственно в дома, пообещал мэр, попадут под внимание прокуратуры.

В мэрии уточняют: если после завершения поэтапного подключения объектов жилищно-коммунального фонда к теплу батареи в доме так и не потеплели, то нужно обратиться в свою управляющую компанию, обслуживающую дом, в АКС по номеру: 49-44-45 и в Единую теплоснабжающую организацию (ЕТО): 39-85-55.

Если данные организации так и не примут меры по восстановлению теплоснабжения, необходимо обратиться к диспетчеру ЕДДС по вопросам ЖКХ: 99-32-18.