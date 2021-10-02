В Благовещенске бывшую сотрудницу Росреестра осудили за многолетнее получение взяток

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В Благовещенске бывшую сотрудницу областного управления Росреестра признали виновной в получении взяток, сообщает региональное управление Следственного комитета.

С 2015 по 2019 год осуждённая получала деньги за ускоренный порядок принятию решений о государственной регистрации прав и внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимого имущества. За всё время «помощи» женщина получила 155 тысяч рублей.

Суд назначил ей лишение свободы на семь лет и два месяца в исправительной колонии общего режима, а также запретил занимать должности в государственных органах на четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу.