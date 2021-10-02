Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 4

В Благовещенске бывшую сотрудницу Росреестра осудили за многолетнее получение взяток

Её лишили свободы на семь лет и два месяца

В Благовещенске бывшую сотрудницу Росреестра осудили за многолетнее получение взяток
Фото: pixabay.com

В Благовещенске бывшую сотрудницу областного управления Росреестра признали виновной в получении взяток, сообщает региональное управление Следственного комитета.

С 2015 по 2019 год осуждённая получала деньги за ускоренный порядок принятию решений о государственной регистрации прав и внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимого имущества. За всё время «помощи» женщина получила 155 тысяч рублей.

Суд назначил ей лишение свободы на семь лет и два месяца в исправительной колонии общего режима, а также запретил занимать должности в государственных органах на четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 604

#происшествия #криминал

распечатать


Происшествия

Благовещенец осужден на 19,5 лет за сексуальное насилие над мужчиной
Происшествия

В Камчатском крае на вулкане пропал альпинист
Происшествия 2

В Благовещенске в одном ДТП столкнулись четыре машины
Происшествия 5

В Благовещенске полиции пришлось вытаскивать из машины пьяную парочку
Комментарии
Показать все (4)
  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Идиотизм крепчал...

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Дак вроде главным по госреестрам в стране по моему был назначен кто-то из гастрабайтеров. Если это так, то что хорошего ждать от госреестра на перифериях?

  • ETOYA

    ETOYA
    4 часа назад

    +3000 в месяц к зарплате за 4 года. 7 лет. А чинушам за милионы - условка.

  • Алиса65

    Алиса65
    7 минут назад

    Главное показать, что правосудие в стране есть...

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь