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сегодня, 10:28 2

В благовещенском парке Дружбы установили новый арт-объект

Он символизирует слияние российской и китайской культур

В благовещенском парке Дружбы установили новый арт-объект
Фото: @rwi013

Новый арт-объект, посвященный слиянию культур России и Китая установили в парке Дружбы в Благовещенске. Скульптура посвящена музыке.

Как сообщили в администрации парка, авторами эскиза арт-объекта стали Вэй Вэй и Чицзянь Хуэй из Хэюэйского и Хэйхэйского университетов, а исполнителем – член Творческого союза художников России Алексей Сидоров.

— Символизирует слияние двух культур России и Китая, которые имеют общие черты, но сохраняют свою индивидуальность. Народные музыкальные инструменты двух стран всегда будут звучать в унисон, соединяясь воедино, – подчеркнули в парке.

Арт-объект выполнен из нержавеющей стали и создан на средства мэрии Благовещенска и народного правительства города Хэйхэ.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    4 часа назад

    Чё там с клумбой из камней? Сделали?

  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    4 часа назад

    "Символизирует слияние двух культур России и Китая"

    А почему же нет надписи на русском языке? Лишь не символизировал слияние Амурской области и Китая... Еще в 18-19 веках на территории нынешней АО до прихода России существовали народности менегры, бирары, дауры, маньчжуры и другие. И где они сейчас? Даже на территории Китая практически нет. А просто всё - окитаились, а всё началось с принятии китайского языка, культуры, традиций, праздников и прочего.

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