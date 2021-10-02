В благовещенском парке Дружбы установили новый арт-объект

Новый арт-объект, посвященный слиянию культур России и Китая установили в парке Дружбы в Благовещенске. Скульптура посвящена музыке.

Как сообщили в администрации парка, авторами эскиза арт-объекта стали Вэй Вэй и Чицзянь Хуэй из Хэюэйского и Хэйхэйского университетов, а исполнителем – член Творческого союза художников России Алексей Сидоров.

— Символизирует слияние двух культур России и Китая, которые имеют общие черты, но сохраняют свою индивидуальность. Народные музыкальные инструменты двух стран всегда будут звучать в унисон, соединяясь воедино, – подчеркнули в парке.

Арт-объект выполнен из нержавеющей стали и создан на средства мэрии Благовещенска и народного правительства города Хэйхэ.