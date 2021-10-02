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В Амурской области состоялось празднование Дня сухопутных войск

Масштабные мероприятия с участием военных, курсантов и общественных организаций прошли на полигоне ДВОКУ

В Амурской области состоялось празднование Дня сухопутных войск

1 октября в парке «Патриот» прошло празднование Дня сухопутных войск России. Мероприятие было адресовано в первую очередь подрастающему поколению: присутствовало много кадетов, юнармейцев, учащихся профильных классов школ.

Помимо выступлений курсантов училища, посетителям была предоставлена возможность самим прикоснуться к оружию, историческому и современному.

За современное оружие отвечали военные, терпеливо объясняя подросткам, что, как и откуда вытаскивать из оружия, чтобы потом всё это можно было собрать. Те, кто не мог осилить автомат Калашникова, имели возможность попробовать свои силы в неполной разборке пистолета Макарова, который для чистки и обслуживания разбирается всего на три части.

В экспозиции современного пехотного оружия были представлены все самые новые образцы, в том числе такие эксклюзивные как автомат АК-12, только начинающий поступать в войска, дальнобойная снайперская винтовка СВ-98 нового образца с алюминиевой ложей футуристичного дизайна, а также очень мощный пистолет СР-1 «Гюрза», которым, в том числе, вооружена охрана президента России.

Курсанты Амурского союза молодёжи отвечали за историческую часть. Здесь можно было увидеть винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы ППШ, и другое оружие вплоть до противотанковых ружей и некоторых образцов немецкого оружия. Дети, одетые в форму красноармейцев, не хуже кадровых военных знающие все калибры и характеристики, охотно рассказывали об оружейной экспозиции.

Энтузиасты из Городского дома народного творчества показали средневековое оружие и доспехи, каждый мог примерить шлем, подержать меч или щит.

Специалисты из Центра военно-тактических игр «Арсенал» предоставляли всем желающим возможность пострелять из учебных автоматов, оснащенных лазерной системой «фаертаг», которая на данный момент является наиболее близкой имитацией стрельбы из боевого оружия.

В самом конце парка расположились некоторые образцы гражданской и специальной техники, в том числе современные и исторические пожарные автомобили, джип «Виллис» и хорошо знакомый старшему поколению пассажирский автобус «ЛиАЗ», уже ставший историей.

Малыши-юнармейцы, марширующие строем по территории парка, охотно подпевали музыкантам со сцены, все желающие катались на лошадях или квадроциклах.

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#армия #технологии

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Жаль, не смог приехать в силу занятости. Постараюсь в следующий раз. Интересное мероприятие.

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