Амурчане валом страхуются от «ковида»

Амурчане нашли способ смягчить удар по кошельку от пандемии коронавируса. В регионе резко выросли объемы страхования от несчастных случаев и болезней и, соответственно, объемы страховых выплат.

По данным отделения Банка России по Амурской области, объем премий на страховом рынке в этом году вырос на 16 процентов, составив свыше двух миллиардов рублей. Рост спровоцирован высоким спросом на относительно недорогие полисы страхования от несчастных случаев и болезней и на добровольное медицинское страхование.

— На фоне постепенного восстановления экономической активности было заключено вдвое больше договоров страхования от несчастных случаев и болезней – 77 тысяч. Объем собранных взносов в этом сегменте превысил 560 миллионов рублей. В результате увеличившегося числа страховых случаев объем выплаченных амурчанам средств за год вырос с 5 миллионов до 30 миллионов рублей, – приводит цифры пресс-служба амурского отделения Банка России.

В два раза вырос и спрос на добровольное медицинское страхование. Договоров на ДМС заключено за первую половину 2021 года 17 тысяч.

— Обычно розничные клиенты покупают коробочные продукты со стандартным набором рисков, в том числе программы диспансеризации и страхование от критических болезней. Тем более, что сейчас в полисы ДМС уже включены риски, связанные с лечением и реабилитацией коронавируса. Кроме того, восстанавливается спрос на страхование со стороны индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, – прокомментировал управляющий отделением Банка России по Амурской области Владимир Волков.