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сегодня, 07:59 3

Амурчане валом страхуются от «ковида»

И получают страховые выплаты

Амурчане валом страхуются от «ковида»
Фото: pixabay.com

Амурчане нашли способ смягчить удар по кошельку от пандемии коронавируса. В регионе резко выросли объемы страхования от несчастных случаев и болезней и, соответственно, объемы страховых выплат.

По данным отделения Банка России по Амурской области, объем премий на страховом рынке в этом году вырос на 16 процентов, составив свыше двух миллиардов рублей. Рост спровоцирован высоким спросом на относительно недорогие полисы страхования от несчастных случаев и болезней и на добровольное медицинское страхование.

— На фоне постепенного восстановления экономической активности было заключено вдвое больше договоров страхования от несчастных случаев и болезней – 77 тысяч. Объем собранных взносов в этом сегменте превысил 560 миллионов рублей. В результате увеличившегося числа страховых случаев объем выплаченных амурчанам средств за год вырос с 5 миллионов до 30 миллионов рублей, – приводит цифры пресс-служба амурского отделения Банка России.

В два раза вырос и спрос на добровольное медицинское страхование. Договоров на ДМС заключено за первую половину 2021 года 17 тысяч.

— Обычно розничные клиенты покупают коробочные продукты со стандартным набором рисков, в том числе программы диспансеризации и страхование от критических болезней. Тем более, что сейчас в полисы ДМС уже включены риски, связанные с лечением и реабилитацией коронавируса. Кроме того, восстанавливается спрос на страхование со стороны индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, – прокомментировал управляющий отделением Банка России по Амурской области Владимир Волков.

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#COVID 19 #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    Валом)))внатуре??

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 часов назад

    Очередной ляп песательницы с амурынфы. Почему автора то не указываете? Шухеритесь? Или беспонту погремухой не отсвечиваете?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Они рожами приадминистрационными отсвечивают,древнейшие"

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