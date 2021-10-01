Мост, размытый во время паводка в Амурской области, до сих пор работает в реверсивном режиме
В минтрансе региона рассказали, когда планируют закончить работу
В пятницу, 1 октября, корреспондент Амур.инфо выехал в Бурейский район по трассе Благовещенск-Гомелевка. Оказалось, что мост, повреждённый во время паводка 2021 года, до сих пор работает в реверсивном режиме . За комментариями редакция обратилась в областной минтранс.
— Работы еще ведутся, планируется завершить восстановление мостового сооружения к концу месяца, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что мост был частично разрушен в начале августа этого года. Реверсивное движение восстановили 2 августа вечером.
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