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Мост, размытый во время паводка в Амурской области, до сих пор работает в реверсивном режиме

В минтрансе региона рассказали, когда планируют закончить работу

Мост, размытый во время паводка в Амурской области, до сих пор работает в реверсивном режиме
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 1 октября, корреспондент Амур.инфо выехал в Бурейский район по трассе Благовещенск-Гомелевка. Оказалось, что мост, повреждённый во время паводка 2021 года, до сих пор работает в реверсивном режиме . За комментариями редакция обратилась в областной минтранс.

— Работы еще ведутся, планируется завершить восстановление мостового сооружения к концу месяца, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что мост был частично разрушен в начале августа этого года. Реверсивное движение восстановили 2 августа вечером.

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#дороги

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