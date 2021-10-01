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1октября
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сегодня, 17:34 0

В Амурской области зафиксировано 123 новых случая COVID-2019

Темп прироста сохраняется на уровне 0,3 процента

В Амурской области зафиксировано 123 новых случая COVID-2019
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области приводит новые цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. За последние сутки в Приамурье выявили 123 новых случая.

— У 92 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75 %), у 30 – в виде пневмонии (24 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

За те же сутки, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Амурской области выздоровело 140 «ковидных» пациентов, никто не умер.

С момента начала пандемии в Приамурье зарегистрировано 35 623 случая коронавирусной инфекции, 29 413 из которых закончились выздоровлением, а 446 – смертью пациентов.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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