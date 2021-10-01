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1октября
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сегодня, 18:06 0

В Благовещенске открыли обновлённую библиотеку Бориса Машука

Это уже третья модельная библиотека города

В Благовещенске открыли обновлённую библиотеку Бориса Машука
Фото: admbag.ru

В столице Приамурья в пятницу, 1 октября, торжественно открыли библиотеку Бориса Машука. Это библиотека-обсерватория, она включает в себя гуманитарную, творческую, литературную и научную лаборатории. Здесь горожане смогут издавать свои книги, проводить социологические исследования, петь, танцевать, а также заниматься наукой и творчеством.

— Мы получили ещё один центр развития культурной жизни. Здесь есть и книги, и много площадок для реализации себя. Это уникальный проект, при его реализации задействовали средства бюджетов трёх уровней, – пояснил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На преображение библиотеки было выделено более 14 миллионов рублей, из них более 7 миллионов – из городского бюджета. На эти средства обновили инженерные сети, заменили электропроводку, напольное покрытие, потолки, провели выравнивание и декорирование стен. Также обновился и фасад библиотеки, появились современные стеклопакеты.

Из федерального бюджета дополнительно выделили пять миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Культура» на них закупили оборудование, мебель и около двух тысяч новых книг.

Сейчас идёт благоустройство прилегающей к библиотеке территории по улице Институтской. Обновляются пешеходные зоны, парковки, подъездные пути и фасады зданий.

До конца года в Благовещенске модельной станет и библиотека Комарова, а в следующем году такой статус получит и библиотека «Центральная». Всего на модернизацию библиотек уже привлекли 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Напомним, что в Амурской области уже восемь модельных библиотек. Библиотечная система Благовещенска является рекордсменом – уже четыре библиотеки из 12 стали победителями конкурса.

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#жизнь #культура

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