В Благовещенске открыли обновлённую библиотеку Бориса Машука

— Мы получили ещё один центр развития культурной жизни. Здесь есть и книги, и много площадок для реализации себя. Это уникальный проект, при его реализации задействовали средства бюджетов трёх уровней, – пояснил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На преображение библиотеки было выделено более 14 миллионов рублей, из них более 7 миллионов – из городского бюджета. На эти средства обновили инженерные сети, заменили электропроводку, напольное покрытие, потолки, провели выравнивание и декорирование стен. Также обновился и фасад библиотеки, появились современные стеклопакеты.

Из федерального бюджета дополнительно выделили пять миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Культура» на них закупили оборудование, мебель и около двух тысяч новых книг.

Сейчас идёт благоустройство прилегающей к библиотеке территории по улице Институтской. Обновляются пешеходные зоны, парковки, подъездные пути и фасады зданий.

До конца года в Благовещенске модельной станет и библиотека Комарова, а в следующем году такой статус получит и библиотека «Центральная». Всего на модернизацию библиотек уже привлекли 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Напомним, что в Амурской области уже восемь модельных библиотек. Библиотечная система Благовещенска является рекордсменом – уже четыре библиотеки из 12 стали победителями конкурса.