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1октября
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сегодня, 18:23 3

На холодные батареи амурчане могут пожаловаться на «горячую линию» прокуратуры

«Горячая линия» работает в связи с началом отопительного периода

На холодные батареи амурчане могут пожаловаться на «горячую линию» прокуратуры
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области сообщает о начале работы «горячей линии» по вопросам нарушений жилищных прав граждан, в том числе – в связи с началом и прохождением отопительного сезона.

Обратиться на приём амурчане могут по следующим телефонам:

– в прокуратуре Амурской области: 8-4162-77-50-05, 8-924-340-10-4.

– в территориальных прокуратурах:

  • города Благовещенска, тел. 8-4162-22-29-86;
  • города Белогорска, тел. 8-4164-13-51-64;
  • города Райчихинска, тел. 8-41647-22354;
  • Свободненская городская прокуратура, тел. 8-41643-34586, 8-41643-59246;
  • Тындинская городская прокуратура, тел. 8-41656-46550;
  • Архаринского района, тел. 8-41648-21460;
  • Белогорского района, тел. 8-4164-13-51-57;
  • Благовещенского района, тел. 8-4162-771255;
  • Бурейского района, тел. 8-41634-21491;
  • Завитинского района, тел. 8-41623-54091;
  • Зейского района, тел. 8-41658-24135, 8-41658-21148;
  • Ивановского района, тел. 8-41649-51563;
  • Константиновского района, тел. 8-41639-91100;
  • Мазановского района, тел. 8-41644-21143;
  • Магдагачинского района, тел. 8-924-340-10-09;
  • Михайловского района, тел. 8-41637-42244;
  • Октябрьского района, тел. 8-41652-22465;
  • Ромненского района, тел. 8-41645-91370;
  • Селемджинского района, 8-41646-21240;
  • Серышевского района, тел. 8-41642-21818, 8-41642-21787;
  • Сковородинского района, тел. 8-41654-22428;
  • Тамбовского района, тел. 8-41638-21655;
  • Шимановского района, тел. 8-982-274-26-91;
  • космодрома «Восточный», тел. 8-41643-91-1-35.

Приём обращений проводится ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 часов назад

    Думаю, что более эффективно было-бы опубликовать домашний и мобильный телефон директоров ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    На Шевченко Горького в доме до сих пор нет воды, не говоря уже об отоплении.

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Школа исскуств без занятий.

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