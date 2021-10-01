На холодные батареи амурчане могут пожаловаться на «горячую линию» прокуратуры
«Горячая линия» работает в связи с началом отопительного периода
Прокуратура Амурской области сообщает о начале работы «горячей линии» по вопросам нарушений жилищных прав граждан, в том числе – в связи с началом и прохождением отопительного сезона.
Обратиться на приём амурчане могут по следующим телефонам:
– в прокуратуре Амурской области: 8-4162-77-50-05, 8-924-340-10-4.
– в территориальных прокуратурах:
- города Благовещенска, тел. 8-4162-22-29-86;
- города Белогорска, тел. 8-4164-13-51-64;
- города Райчихинска, тел. 8-41647-22354;
- Свободненская городская прокуратура, тел. 8-41643-34586, 8-41643-59246;
- Тындинская городская прокуратура, тел. 8-41656-46550;
- Архаринского района, тел. 8-41648-21460;
- Белогорского района, тел. 8-4164-13-51-57;
- Благовещенского района, тел. 8-4162-771255;
- Бурейского района, тел. 8-41634-21491;
- Завитинского района, тел. 8-41623-54091;
- Зейского района, тел. 8-41658-24135, 8-41658-21148;
- Ивановского района, тел. 8-41649-51563;
- Константиновского района, тел. 8-41639-91100;
- Мазановского района, тел. 8-41644-21143;
- Магдагачинского района, тел. 8-924-340-10-09;
- Михайловского района, тел. 8-41637-42244;
- Октябрьского района, тел. 8-41652-22465;
- Ромненского района, тел. 8-41645-91370;
- Селемджинского района, 8-41646-21240;
- Серышевского района, тел. 8-41642-21818, 8-41642-21787;
- Сковородинского района, тел. 8-41654-22428;
- Тамбовского района, тел. 8-41638-21655;
- Шимановского района, тел. 8-982-274-26-91;
- космодрома «Восточный», тел. 8-41643-91-1-35.
Приём обращений проводится ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).
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