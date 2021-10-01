На холодные батареи амурчане могут пожаловаться на «горячую линию» прокуратуры

Прокуратура Амурской области сообщает о начале работы «горячей линии» по вопросам нарушений жилищных прав граждан, в том числе – в связи с началом и прохождением отопительного сезона.

Обратиться на приём амурчане могут по следующим телефонам: – в прокуратуре Амурской области: 8-4162-77-50-05, 8-924-340-10-4. – в территориальных прокуратурах: города Благовещенска, тел. 8-4162-22-29-86;

города Белогорска, тел. 8-4164-13-51-64;

города Райчихинска, тел. 8-41647-22354;

Свободненская городская прокуратура, тел. 8-41643-34586, 8-41643-59246;

Тындинская городская прокуратура, тел. 8-41656-46550;

Архаринского района, тел. 8-41648-21460;

Белогорского района, тел. 8-4164-13-51-57;

Благовещенского района, тел. 8-4162-771255;

Бурейского района, тел. 8-41634-21491;

Завитинского района, тел. 8-41623-54091;

Зейского района, тел. 8-41658-24135, 8-41658-21148;

Ивановского района, тел. 8-41649-51563;

Константиновского района, тел. 8-41639-91100;

Мазановского района, тел. 8-41644-21143;

Магдагачинского района, тел. 8-924-340-10-09;

Михайловского района, тел. 8-41637-42244;

Октябрьского района, тел. 8-41652-22465;

Ромненского района, тел. 8-41645-91370;

Селемджинского района, 8-41646-21240;

Серышевского района, тел. 8-41642-21818, 8-41642-21787;

Сковородинского района, тел. 8-41654-22428;

Тамбовского района, тел. 8-41638-21655;

Шимановского района, тел. 8-982-274-26-91;

космодрома «Восточный», тел. 8-41643-91-1-35. Приём обращений проводится ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).

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#ЖКХ #закон

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Алёна Чуева