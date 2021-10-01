В одном из фермерств Амурской области скоро откроется овощехранилище на 700 тонн

В селе Гродеково фермер Владимир Шилов одним из первых получил помощь из областного бюджета. По проекту в КФХ «Семена» возводят хранилище для овощей и корнеплодов. Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил хозяйство, сообщает пресс-служба правительства области.

В этом году картофель посадили на площади 155 гектаров, а капусту и свёклу – на площади 55 гектаров. С использованием отечественной и европейской техники удаётся выращивать большой урожай. Для его хранения используют картофелехранилище вместимостью 600 тонн, а также склад с вентиляцией для хранения капусты на 500 тонн и корнеплодов на 200 тонн. Несмотря на подтопление полей аграрии будут развивать хозяйство.

— Строительство затянулось из-за подтопления, однако сейчас работы продолжаются. Мы получим новое овощехранилище, куда войдет около 700 тонн капусты, – рассказал Владимир Шилов.

Современное хранилище оснастят охладительным оборудованием, что дольше сохранит овощи. Также планируется возведение картофелехранилища. Когда фермер закончит строительство, то он получит 50% компенсации средств, затраченных на строительство объекта.

— Амурский рынок овощей не обеспечен полностью. Это связано и с тем, что нет возможности хранить продукцию до весны. В Приамурье уже возводятся новые овощехранилища, и мы компенсируем половину вложений. Планируем продолжить реализацию этой программы, – рассказал глава Приамурья.