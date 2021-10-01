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1октября
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сегодня, 17:16 0

В следующем году в Амурской области отремонтируют 14 пришкольных стадионов

Василий Орлов оценил новый спортивный объект в Бурейском районе

В следующем году в Амурской области отремонтируют 14 пришкольных стадионов
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Во время командировки в Бурейский район губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ремонт пришкольного стадиона в Новобурейском, сообщили в пресс-службе правительства.

Чтобы отремонтировать спортивный объект, по поручению губернатора было направлено более 30 миллионов рублей. На площадке появились футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольное и баскетбольное поля и территория для сдачи норм ГТО.

— В Амурской области в этом году было отремонтировано 15 школьных стадионов, несколько площадок ГТО. На следующий год запланировано еще 14 стадионов. У нас существует целая программа по модернизации таких объектов в школах с численностью детей свыше 500 человек. Видим, что эта работа очень востребована, дети и преподаватели очень довольны такому обновлению спортивных объектов. Программа будет продолжена, – отметил губернатор.

Стадион в Новобурейском уже готов, там занимаются школьники. По словам местных жителей, площадка очень востребована и практически никогда не пустует.

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#губернатор #областная власть

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