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1октября
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сегодня, 16:53 9

За проезд из Благовещенска в Хэйхэ придётся заплатить почти 10 000 рублей

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Амурской области Василий Орлов

За проезд из Благовещенска в Хэйхэ придётся заплатить почти 10 000 рублей
Фото: скриншот трансляции телевидения Хэйхэ

Стоимость проезда по мосту Благовещенск – Хэйхэ составит 9 540 рублей. Соответствующее распоряжение правительства Амурской области губернатор подписал ещё 24 августа 2021 года.

Документом, устанавливающим стоимость проезда через новый мост, оказалось распоряжение № 384-р от 24.08.2021, вносящее изменение в другое распоряжение «О заключении концессионного договора», подписанное еще в 2016 году экс-губернатором Александром Козловым. Новый документ утвердил изменения в п. 3, в котором появилась информация о стоимости проезда через новый мост.

«Установить максимальный размер платы за проезд транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения Амурской области […] в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) […] в размере 9 540 (девять тысяч пятьсот сорок рублей)», – сообщается в документе. В п. 4, появившемся в распоряжении, ответственность за его исполнение возлагается на зампреда правительства Амурской области Татьяну Половайкину.

Примечательно, что протяжённость платного участка составляет всего четыре километра. Размер платы за проезд по мосту в обратном направлении будет установлен властями КНР.

Напомним, ранее в Хэйхэ прошла приёмка автомобильного моста через Амур.

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#губернатор #дороги #Китай #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Дядя Вася, ты дурачок?

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    китаитсы свою цену поставят))) явно не 10тр

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    6 часов назад

    Для грузовиков я так понимаю.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    6 часов назад

    Ожидаемо, по первой платной дороге в области, по мосту построенному без бюджетных денег

  • Karasik

    Karasik
    4 часа назад

    FыR-FыR 1 час назад

    Для грузовиков я так понимаю.

    для твоей моркови, капусты, помидоров, соевого соуса и что там ещё?

  • Amur1070

    Amur1070
    4 часа назад

    максимальный размер. стоит надеяться что для легковушек, поехавших с семьёй на денек, детей одеть и недорого покушать, кратно будет дешевле. иначе опять пароход, фонари, толкучка(

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Скупят и вывезут всё натуральное и без химии,завезут дерьмо для еды нищих россеян, это прорыв стабильности"

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Памятник безхозяйственности,- 2 года простоял,и даже если будет работать, то в лучшем случае с десяток машин в сутки (с нашей стороны) и это свободная экономическая зона....

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Никто нормальный не поедет, вангую.

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