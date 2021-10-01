За проезд из Благовещенска в Хэйхэ придётся заплатить почти 10 000 рублей

Стоимость проезда по мосту Благовещенск – Хэйхэ составит 9 540 рублей. Соответствующее распоряжение правительства Амурской области губернатор подписал ещё 24 августа 2021 года.

Документом, устанавливающим стоимость проезда через новый мост, оказалось распоряжение № 384-р от 24.08.2021, вносящее изменение в другое распоряжение «О заключении концессионного договора», подписанное еще в 2016 году экс-губернатором Александром Козловым. Новый документ утвердил изменения в п. 3, в котором появилась информация о стоимости проезда через новый мост.

«Установить максимальный размер платы за проезд транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения Амурской области […] в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) […] в размере 9 540 (девять тысяч пятьсот сорок рублей)», – сообщается в документе. В п. 4, появившемся в распоряжении, ответственность за его исполнение возлагается на зампреда правительства Амурской области Татьяну Половайкину.

Примечательно, что протяжённость платного участка составляет всего четыре километра. Размер платы за проезд по мосту в обратном направлении будет установлен властями КНР.

Напомним, ранее в Хэйхэ прошла приёмка автомобильного моста через Амур.