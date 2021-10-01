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Амурчанка погасила долг, чтобы уберечь свой автомобиль

Женщина оплатила 202 тысячи рублей за причинение материального ущерба

Амурчанка погасила долг, чтобы уберечь свой автомобиль
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска полностью возместила долг, чтобы не расставаться со своим автомобилем. Должница заплатила 202 тысячи рублей, рассказали в службе судебных приставов по Амурской области.

Амурчанку признали виновной в ДТП и обязали оплатить ущерб – 202 тысячи рублей. Добровольно отдавать деньги женщина не захотела, она сменила место жительства и новый адрес приставам не сообщила. Сотрудники ведомства узнали, где живёт должница, и обязали её приехать к отделению судебных приставов на своём автомобиле.

На транспорт должны были наложить арест, но становиться пешеходом амурчанка не захотела, поэтому долг погасила полностью.

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#транспорт

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