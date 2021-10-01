Амурчанка погасила долг, чтобы уберечь свой автомобиль
Женщина оплатила 202 тысячи рублей за причинение материального ущерба
Жительница Благовещенска полностью возместила долг, чтобы не расставаться со своим автомобилем. Должница заплатила 202 тысячи рублей, рассказали в службе судебных приставов по Амурской области.
Амурчанку признали виновной в ДТП и обязали оплатить ущерб – 202 тысячи рублей. Добровольно отдавать деньги женщина не захотела, она сменила место жительства и новый адрес приставам не сообщила. Сотрудники ведомства узнали, где живёт должница, и обязали её приехать к отделению судебных приставов на своём автомобиле.
На транспорт должны были наложить арест, но становиться пешеходом амурчанка не захотела, поэтому долг погасила полностью.
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