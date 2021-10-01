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1октября
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сегодня, 16:18 4

В Благовещенске полиции пришлось вытаскивать из машины пьяную парочку

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Лазо и Северной

В Благовещенске полиции пришлось вытаскивать из машины пьяную парочку
Фото: @kriminal.amur

Накануне в Благовещенске сотрудникам ДПС пришлось провести жесткое задержание нарушителей. Мужчина находился за рулем ВАЗа пьяным, пьяна была и его спутница. О том, что некий водитель управляет автомобилем в пьяном виде, полиции сообщили очевидцы.

— Прибыв по указанному адресу, сотрудники Госавтоинспекции, включив проблесковые маячки, предприняли попытку остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и продолжил движение. В районе улицы Северной транспортное средство задержали. Водитель и пассажирка автомобиля находились в алкогольном опьянении, оказали активное физическое сопротивление сотрудникам ДПС. К задержанным была применена физическая сила, спецсредства (наручники). Для дальнейшего разбирательства граждан доставили в дежурную часть, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину и женщину задержали. Водителю вменяется в вину управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, обоим – сопротивление стражам правопорядка. Выяснилось, что в марте текущего года мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    7 часов назад

    В Америке и пристрелить могли, далеко нам еще до настоящей демократии.

  • Karasik

    Karasik
    4 часа назад

    FыR-FыR 2 часа назад

    В Америке и пристрелить могли, далеко нам еще до настоящей демократии.

    в америке он бы в марте присел, а у нас только в октябре и то не факт )))

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Дать лет по пять

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "В Америке не воруют у граждан и отчитываются пред налогоплательщиками,если что импичмент жулью сразу"

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