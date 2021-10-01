В Благовещенске полиции пришлось вытаскивать из машины пьяную парочку

Накануне в Благовещенске сотрудникам ДПС пришлось провести жесткое задержание нарушителей. Мужчина находился за рулем ВАЗа пьяным, пьяна была и его спутница. О том, что некий водитель управляет автомобилем в пьяном виде, полиции сообщили очевидцы.

— Прибыв по указанному адресу, сотрудники Госавтоинспекции, включив проблесковые маячки, предприняли попытку остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и продолжил движение. В районе улицы Северной транспортное средство задержали. Водитель и пассажирка автомобиля находились в алкогольном опьянении, оказали активное физическое сопротивление сотрудникам ДПС. К задержанным была применена физическая сила, спецсредства (наручники). Для дальнейшего разбирательства граждан доставили в дежурную часть, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину и женщину задержали. Водителю вменяется в вину управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, обоим – сопротивление стражам правопорядка. Выяснилось, что в марте текущего года мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.