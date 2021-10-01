На певицу Шакиру напали дикие кабаны в Испании

О неприятном инциденте исполнительница рассказала в Instagram. По словам Шакиры, когда она гуляла в парке со своим восьмилетним сыном Миланом, на них напали два диких кабана и похитили её сумку. Сама звезда и её сын не пострадали.

Она показала подписчикам порванную и грязную сумку, которую ей удалось найти и вернуть. Шакира пожаловалась, что животные пытались унести её в лес вместе с мобильным телефоном. Теперь вещь пришла в негодность.

Как сообщает РЕН ТВ, в Барселоне агрессивные дикие животные всё чаще нападают на людей. Дикие кабаны набрасываются на собак, грабят кормушки для кошек, задерживают движение и портят машины в городе.

Певица Шакира сейчас находится в процессе судебного разбирательства из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Испанская прокуратура заявляет, что звезда задолжала 14,5 миллиона евро.