В Амурской области осудят мужчину, уронившего дочь

Свободненский городской суд рассматривает уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья годовалой девочке, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

Напомним, ранее житель Свободного, будучи пьяным, уронил свою дочь 2020 года рождения: девочка упала вниз головой, ударившись о деревянную перекладину дивана. В результате падения ребёнок получил тяжёлую травму. Горе-отца обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ, а также ограничение свободы на срок до трёх лет, уточняют в прокуратуре.