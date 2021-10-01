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1октября
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сегодня, 15:59 0

В Амурской области осудят мужчину, уронившего дочь

В результате падения девочка получила тяжелые травмы

В Амурской области осудят мужчину, уронившего дочь
Фото: pixabay.com

Свободненский городской суд рассматривает уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья годовалой девочке, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

Напомним, ранее житель Свободного, будучи пьяным, уронил свою дочь 2020 года рождения: девочка упала вниз головой, ударившись о деревянную перекладину дивана. В результате падения ребёнок получил тяжёлую травму. Горе-отца обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ, а также ограничение свободы на срок до трёх лет, уточняют в прокуратуре.

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#дети #здоровье #криминал #происшествия #Свободный

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