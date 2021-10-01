Дмитрий Исхаков опроверг обвинения в том, что жил за счёт Полины Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков в беседе с Ксенией Собчак рассказал, что считает себя состоятельным человеком. По его словам, он всегда зарабатывал достаточно, чтобы содержать семью. Бывший муж Гагариной заявил, что никогда не был альфонсом и не «чувствовал себя приложением Полины».

Дмитрий отметил, что в их семье никто не вёл учёт, но у них с женой были как общие, так и отдельные траты.

Недавно фотограф подал в суд на бывшую жену из-за дочери Мии. Он жаловался, что не может полноценно общаться с девочкой. Исхаков надеялся решить этот вопрос мирным путем, но Гагарина не захотела разговаривать с ним на эту тему.

Дмитрий хочет участвовать в воспитании дочери, но в настоящее время не может войти в дом в отсутствие Полины. Он понимает, что у бывшей жены насыщенный рабочий график, но он как отец имеет такие же права на ребёнка.

По словам Исхакова, у бывшей жены всё зависит от настроения — она то даёт ему встречаться с дочкой, то нет. Поэтому Исхаков намерен отстаивать своё право видеть Мию, и не видит в этом ничего страшного.