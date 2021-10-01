Соцсети: амурчанка пыталась уговорить своего сына совершить самоубийство

Жительницу Белогорска обвиняют в склонении к самоубийству, в ее отношении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, пишет телеграм-канал Amur Mash.

Женщина растила сына одна, в последнее время пристрастилась к выпивке. Во время депрессий планировала самоубийство и уговаривала 14-летнего сына «уйти» вместе с ней. Подросток пожаловался на родительницу в полицию.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде, а ее сына отправили в реабилитационный центр, пишут в соцсетях.

В правоохранительных органах, в связи с тем что жертва преступления – несовершеннолетний, пока не комментируют ситуацию.