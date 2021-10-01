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1октября
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сегодня, 15:18 0

В Амурской области экс-главу посёлка отправят под суд за махинации с жильём

Бывшую главу бурейской администрации обвиняют в превышении должностных полномочий

В Амурской области экс-главу посёлка отправят под суд за махинации с жильём

Экс-глава посёлка Бурея обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

По версии следствия, в августе 2020 года женщина, будучи главой местной администрации, незаконно обеспечила жильём одного из своих подчинённых. Глава посёлка передала во временное пользование квартиру работнику администрации, куда последний въехал вместе со своей семьей. При этом с 2016 года жильё находилось в пользовании другого человека.

На предварительном следствии женщина отказалась от дачи показаний и вины своей не признала. В настоящее время уголовное дело по факту преступления рассматривается в Бурейском районном суде – бывшей главе посёлка грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

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#закон #недвижимость #происшествия #суды

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