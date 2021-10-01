Амурская семья отправится на всероссийский фестиваль ГТО

В пятницу, 1 октября, в минспорте области встречали семью Павленко из Завитинска, которая примет участие во всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Такое право амурчане заслужили благодаря победе в региональном фестивале комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили в пресс-службе минспорта, семья Павленко станет пионером соревнований от Приамурья.

В состав семейной команды вошли четверо: десятилетняя Мирослава, ее папа Иван, мама Екатерина и дедушка Владимир Михайлович. Каждому предстоит пройти тестирование согласно своей возрастной ступени.

Подготовку к состязаниям семья Павленко начала еще весной. Тренировки проходили регулярно. Обязательными в спортивной программе семьи были пробежки, упражнения на растяжку, отжимания и пресс.

Замминистра Евгений Лобанов вручил команде спортивную форму и пожелал вернуться с соревнований в еще более приподнятом настроении, с огромным желанием продолжать заниматься спортом.

Всероссийский фестиваль комплекса ГТО пройдет в Кисловодске с 4 по 8 октября. Ожидается, что в нем примут участие семьи более чем из 40 регионов страны.