Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:38 0

Амурская семья отправится на всероссийский фестиваль ГТО

Спортивную семью пригласили в минспорта области

Амурская семья отправится на всероссийский фестиваль ГТО
Фото: minsportamur.ru

В пятницу, 1 октября, в минспорте области встречали семью Павленко из Завитинска, которая примет участие во всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Такое право амурчане заслужили благодаря победе в региональном фестивале комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили в пресс-службе минспорта, семья Павленко станет пионером соревнований от Приамурья.

В состав семейной команды вошли четверо: десятилетняя Мирослава, ее папа Иван, мама Екатерина и дедушка Владимир Михайлович. Каждому предстоит пройти тестирование согласно своей возрастной ступени.

Подготовку к состязаниям семья Павленко начала еще весной. Тренировки проходили регулярно. Обязательными в спортивной программе семьи были пробежки, упражнения на растяжку, отжимания и пресс.

Замминистра Евгений Лобанов вручил команде спортивную форму и пожелал вернуться с соревнований в еще более приподнятом настроении, с огромным желанием продолжать заниматься спортом.

Всероссийский фестиваль комплекса ГТО пройдет в Кисловодске с 4 по 8 октября. Ожидается, что в нем примут участие семьи более чем из 40 регионов страны.

Просмотров всего: 349

#здоровье #спорт

распечатать


Коронавирус

В Амурской области зафиксировано 123 новых случая COVID-2019
Происшествия

В Амурской области осудят мужчину, уронившего дочь
В России и мире

47-летний певец Андрей Губин признался, что из-за болезни начал терять зубы
В России и мире

Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками после госпитализации
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь