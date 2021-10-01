РосДорНИИ занялись контролем качества ремонта на дорогах в Амурской области

Министерство транспорта РФ будет проверять качество выполнения дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уполномоченного ФАУ «РосДорНИИ»

— Подрядные организации, выполняющие дорожный ремонт по нацпроекту, несут большую ответственность перед жителями области и правительством, БКД – это уже дорожный бренд по всей стране, уровень контроля качества высокий, много проверяющих органов проводят оценку ведения и выполнения работ. Подрядчики начинают применять современные технологии и методы, которые работают на дальнейшую перспективу в развитии дорожного ремонта и строительства автомобильных дорог региона», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Мониторинг дорожных объектов экспертами РосДорНИИ будет проводиться в четыре этапа: подготовка, начало работ, процесс работ и приём выполненной работы.

Первый этап – это проверка документации, изучается проектная документация, порядок заключения и полнота контрактов. Второй этап - это проверка системы контроля качества, как у заказчика, так и у подрядчика.

— Сейчас идёт третий этап, промежуточный – это соблюдение технологии выполнения дорожных работ, когда работы на объектах закончатся, мы перейдём на четвертый этап, который предусматривает вопросы приемки выполненных объектов, будет рассмотрен комплекс исполнительной документации необходимый к обязательному ведению на объекте, и другие параметры. Затем оформляем отчетные документы, так называемые чек-листы, которые в головном офисе, в Москве, анализируются и доклад по результатам нашей работы идет в Минтранс России, – рассказал главный специалист Дальневосточного филиала РосДорНИИ Алексей Капитулин.

Экипаж контроля дорожного нацпроекта укомплектован оборудованием, которое позволит исследовать спектр работ, начиная с подготовки основания и устройства слоев дорожной одежды до нанесения разметки.

В рамках промежуточного этапа комиссия РосДорНИИ проверила качество произведенных работ на улице Ленина в Благовещенске, на улице Василенко, соединяющую город Благовещенск с Чигирями, а также региональные участки на автодорогах Благовещенск – Гомелевка и Благовещенск – Свободный. Эксперты отметили, что в Амурской области в этом году были неблагоприятные погодные условия, которые затрудняли проведение дорожных работ.

— Мы видим, что задержка окончания работ и вводов объектов в Амурской области происходит по объективным причинам, стоит отметить, что много работы ведется в регионе. Сейчас ремонт улично-дорожной сети без переделки инженерных коммуникаций и ливневок невозможен – это то необходимое направление, которое позволяет привести дороги в нормативное состояние, чтобы ремонт был долговечным. Из положительного отмечу, в регионе сохранилась дорожная отрасль, видим профессиональную работу дорожников, стали применяться новые технологии: полимерный пластик в разметке, габионная и геосетка, ЩМА, суперпейв, современное освещение. Дорожные организации приобрели ресайклер для стабилизации основания, после применения этой технологии дороги служат дольше по межремонтным срокам в сравнении с обычным основанием, – добавил представитель РосДорНИИ Алексей Капитулин.

Эксперты контроля качества будут сопровождать объекты до ввода их эксплуатацию.

В план по капремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Приамурья в 2021 году вошли семь объектов области и 22 участка региональных дорог, общей протяженностью 52 км дорог, еще 28 км будут отремонтированы опережающими темпами за счет финансирования 2022-2023 годов, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Справка АИ:

Российский дорожный научно-исследовательский институт – это находящееся в управлении у Министерства транспорта РФ учреждение, которое занимается разработкой и научным сопровождением федеральных, целевых и региональных программ, направленных на развитие состояния автодорог.