Наташа Королёва поддержала желание Азизы родить ребёнка в 57 лет

Азиза знает, что у Королёвой ещё остались замороженные яйцеклетки. Она надеется, что певица согласится поделиться своим биоматериалом и с ней, чтобы она могла осуществить свою давнюю мечту стать мамой. Артистка уверена, что Наташа является для неё лучшей кандидатурой.

При этом выносить ребёнка Азиза хочет сама, не обращаясь к помощи суррогатной матери. По словам певицы, у них на Востоке так принято.

Королёва заявила «Собеседнику», что поддерживает желание коллеги родить ребёнка. Она отметила, что сейчас такое время, когда технологии позволяют сделать счастливой любую женщину. Певица пожелала Азизе, чтобы в их семье наступило долгожданное пополнение.