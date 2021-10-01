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1октября
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сегодня, 13:45 0

Наташа Королёва поддержала желание Азизы родить ребёнка в 57 лет

Азиза давно мечтает стать мамой

Наташа Королёва поддержала желание Азизы родить ребёнка в 57 лет
Фото: argumentiru.com

57-летняя певица Азиза недавно вышла замуж и теперь мечтает родить ребёнка. Артистка с воодушевлением отнеслась к новости о том, что Наташа Королева отдала свою яйцеклетку другу, после чего суррогатная мать родила ему дочь. Теперь Азиза тоже хочет обратиться к Королёвой с просьбой, сообщает «Собеседник».

Азиза знает, что у Королёвой ещё остались замороженные яйцеклетки. Она надеется, что певица согласится поделиться своим биоматериалом и с ней, чтобы она могла осуществить свою давнюю мечту стать мамой. Артистка уверена, что Наташа является для неё лучшей кандидатурой.

При этом выносить ребёнка Азиза хочет сама, не обращаясь к помощи суррогатной матери. По словам певицы, у них на Востоке так принято.

Королёва заявила «Собеседнику», что поддерживает желание коллеги родить ребёнка. Она отметила, что сейчас такое время, когда технологии позволяют сделать счастливой любую женщину. Певица пожелала Азизе, чтобы в их семье наступило долгожданное пополнение.

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#дети #шоу-бизнес

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