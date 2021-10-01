На дорогах Благовещенска водителям будет помогать пикап «Дорожного патруля»

Фото: благовещенск.рф

1 октября, в пятницу, на улицы Благовещенска в составе «Дорожного патруля» вышел новый автомобиль – УАЗ-Пикап. Экипаж нового авто будет помогать водителям, которые попали в трудную ситуацию на дороге, рассказали в администрации города.

Для оказания помощи пикап оборудовали огнетушителем, дополнительным генератором, буксированными тросами, пусковым устройством и конусными сигнальными устройствами. «Патруль» может помочь участникам ДТП или заглохшему на дороге авто. Кроме того, экипажи следят за соблюдением правил дорожного движения. Только за август в службе насчитали 1 423 нарушения.

— Знаки, например, остановки, стоянки или запрещающие парковку «прописываются» прибором и наносятся на маршрутную карту для автоматической фиксации. Затем автомобиль отрабатывает этот маршрут на предмет нарушений. Данные в режиме онлайн передаются в подразделение ГИБДД, – уточнили в ГСТК.

Сейчас на службе у «Дорожного патруля» два автомобиля «Лада Веста», с октября появится УАЗ-пикап, а в декабре на маршрут планируют выпустить ещё две «Лады Гранта».