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сегодня, 13:18 0

В Приморье возле школы заметили человека с ружьем

Росгвардию подняли по тревоге

В Приморье возле школы заметили человека с ружьем
Фото: Vrangel_news

В приморском поселке Врангель-2 в пятницу, 1 октября, произошло ЧП. Учащиеся местной школы сообщили учителям, что заметили возле образовательного учреждения мужчину с оружием. Педагоги нажали тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, район школы оцеплен. Фотография предполагаемого возмутителя спокойствия, между тем, появилась в соцсетях. Молодой мужчина с рюкзаком на груди крутит в руках, судя по всему, игрушечную страйкбольную винтовку, копию штурмового немецкого автомата.

Мужчину разыскивают. Школьников пока не выпускают из классов домой.

Официальные органы пока не комментируют инцидент.

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#Дальний Восток #образование #происшествия

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