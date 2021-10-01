В Приморье возле школы заметили человека с ружьем

В приморском поселке Врангель-2 в пятницу, 1 октября, произошло ЧП. Учащиеся местной школы сообщили учителям, что заметили возле образовательного учреждения мужчину с оружием. Педагоги нажали тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, район школы оцеплен. Фотография предполагаемого возмутителя спокойствия, между тем, появилась в соцсетях. Молодой мужчина с рюкзаком на груди крутит в руках, судя по всему, игрушечную страйкбольную винтовку, копию штурмового немецкого автомата.

Мужчину разыскивают. Школьников пока не выпускают из классов домой.

Официальные органы пока не комментируют инцидент.