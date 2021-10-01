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По итогам амурского чемпионата «Абилимпикс» награждены 42 человека

За звание лучших молодых профессионалов области боролись 70 участников

По итогам амурского чемпионата «Абилимпикс» награждены 42 человека
Фото: abilympics-russia.ru

В пятницу, 1 октября, подвели итоги регионального этапа чемпионата для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Конкурсанты продемонстрировали свои возможности и высокий уровень профессионального мастерства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего за право называться самыми лучшими молодыми профессионалами в области боролись 70 человек – это школьники, студенты и специалисты. Соревнование проходило по 14 направлениям: «Медицинский и лабораторный анализ», «Резьба по дереву», «Веб-дизайн», «Обработка текста», «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Бисероплетение», «Фотограф-репортер», «Флористика», «Художественный дизайн», «Вязание крючком» и «Вязание спицами».

— Существует много соревнований и олимпиад, но, наверное, «Абилимпикс» – это единственный конкурс, в котором точно не бывает проигравших. Ведь принять участие в нем, преодолеть себя и справиться с волнением, показать свои умения, миновать все трудности – это уже победа. И в будущем она позволит вам быть успешными в своей профессии. Я желаю всем участникам новых побед и успехов. Не останавливайтесь на достигнутом, двигаться нужно только вперед. У вас все получится. Вы молодцы!, – обратилась к участникам министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

По итогам чемпионата победителей и призеров наградили дипломами и памятными призами.

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#конкурсы #образование

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