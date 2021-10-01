47-летний певец Андрей Губин признался, что из-за болезни начал терять зубы

Много лет назад врачи диагностировали у Губина левостороннюю прозопалгию. Это неврологическое заболевание, из-за которого пациента мучает боль по всему телу. По словам самого артиста, он «буквально гниёт заживо».

В эфире радио «Комсомольская правда» 47-летний певец рассказал, что из-за болезни у него начали выпадать зубы. По словам Губина, всё своё состояние, заработанное концертами, он спустил на врачей. Но медики так и не назвали ни причин его болезни, ни эффективных методов лечения.

Андрей предполагает, что причиной могут быть спортивные травмы, полученные в юности. Он признаётся, что первые боли появились у него ещё в 16 лет. С тех пор ему становится только хуже. По словам артиста, он «уже одной ногой в могиле». При этом ему не страшно, он лишь хочет «умереть побыстрее».

Также Губин пожаловался на «свинское отношение» окружающих. Он рассказал, что в его доме на всех этажах уже два года идёт ремонт. Из-за постоянного шума музыкант не может писать песни, поэтому вынужден был переехать.