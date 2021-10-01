Телефонные мошенники обманули четырех амурчан

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В Амурской области завели четыре новых уголовных дела по фактам обмана амурчан телефонными мошенниками. Дела возбудили следователи ОВД области на основании заявлений потерпевших, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Ущерб составил около 1,5 миллионов рублей. Самой крупной суммы лишилась жительница Ивановского района. Женщина хотела улучшить материальное положение за счет больших процентов от инвестиций в финансовую компанию, а вместо этого потеряла 1 млн 226 тыс. рублей.

Известно, что в июле 2021 года женщина зарегистрировалась на сайте брокерской фирмы. На онлайн площадке успешно прошла тестирование на предрасположенность к инвестированию, а потом в течение месяца общалась по телефону, мессенджеру и видеосвязи с людьми, называвшими себя менеджерами компании. Все свои действия амурчанка согласовывала с лжесотрудниками.

Они помогали ей со всем, куда направлять паспортные данные, банковские реквизиты, а так же на какие счета переводить сбережения и взятые в кредит деньги. Получив не маленькую сумму, брокеры перестали выходить на связь и отвечать на звонки.

Около 117,5 тыс. рублей потеряла в ходе общения с мошенниками жительница г.Сковородино, которая перевела эту сумму «представителям» кредитно-финансовой организации, пытаясь оформить займ. Злоумышленники убедили женщину внести комиссию, оплатить издержки, связанные с доставкой документов курьером, страхованием, материальной ответственностью и т.д.

Жительница Бурейского района, пытаясь защитить банковские сбережения от якобы преступного посягательства на них неизвестных лиц, перевела 90 тыс. рублей на номера ячеек, которые по телефону ей продиктовала лжесотрудница одного из банков.

Еще один потерпевшим от действий мошенников стал мужчина из Свободненского района. В ходе разговора с девушкой, которая представилась сотрудником известного в стране акционерного общества, амурчанин согласился на ее предложение подзаработать при помощи интернет-платформы компании.

Мужчина зарегистрировался на указанном сайте, и положил, на свой счет 11,5 тыс. рублей в качестве необходимого минимального взноса. Деньги были переведены на абонентский номер, который продиктовала девушка. Чуть позже мужчина не заметил этой суммы на своем счету и понял, что его обманули.

Полиция напоминает, что нужно быть бдительными при общение с незнакомыми людьми по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банковскими работниками. Если при разговоре с незнакомым человеком речь зашла о деньгах, немедленно кладите трубку.

Напомним, что в МВД рассказали, как уберечь свои накопления от телефонных мошенниках. Самой распространенной схемой мошенников является, представится сотрудником банка, и сообщить о попытке хищении денежных средств с карты.