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сегодня, 14:22 0

В Амурской области раскрыто нападение на продуктовый магазин

Сковородинские полицейские задержали подозреваемого

В Амурской области раскрыто нападение на продуктовый магазин
Фото: pixabay.com

В Сковородине полицейские задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в нападении на продуктовый магазин в посёлке Уруша. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», проводятся следственные действия.

По предварительным выводам следствия, 29 сентября мужчина зашел в магазин и начал угрожать продавцу ружьём. Забрав из кассы две тысячи рублей, преступник покинул помещение, а продавец позвонила в дежурную часть.

Через непродолжительное время полиции удалось установить личность подозреваемого. Ранее судимый за нападение на представителя власти и растрату, нигде не работающий местный житель был арестован по месту жительства, и был доставлен в отдел полиции.

В соответствии с Уголовным кодексом, вооруженный разбой является тяжким преступлением, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, а также штрафом до одного миллиона рублей на усмотрение суда, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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