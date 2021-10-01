Житель Свободного решил устроить стрельбу из ружья в черте города
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
В среду, 29 сентября, пенсионер из Свободного 1951 года рождения утроил стрельбу из гладкоствольного ружья. О происшествии в полицию сообщил сосед мужчины. На место происшествия незамедлительно отправились представители полиции.
Выяснилось, что свободненский пенсионер решил пострелять через забор. К счастью, никто не пострадал.
— Гражданин является владельцем трех единиц огнестрельного оружия: гладкоствольного ружья ИЖ-18, карабина «Вепрь» и двуствольного ружья ИЖ-27. Все оружие у него изъято сотрудниками полиции, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое с применением оружия». Подобное правонарушение наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
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