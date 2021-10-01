Мария Шукшина раскрыла гонорары звёзд за съёмки в скандальных шоу

Актриса Мария Шукшина уже не раз говорила о «вирусе бескультурья», призывая исправить ситуацию. В эфире программы «Царьград. Главное» артистка отметила, что её семью в течение многих лет обсуждали в ток-шоу.

Шукшина призналась, что испытывает боль, когда через неё порочат имя отца — режиссёра и писателя Василия Шукшина. По словам телеведущей, всё плохое, что говорят об её отце — ложь и клевета. Мария является верующим человеком, поэтому принимает весь негатив как часть пути и испытание.

При этом она не осуждает тех, кто участвует в ток-шоу и даёт скандальные интервью. Шукшина считает, что люди просто зарабатывают на этом. По словам артистки, одна съёмка в такой программе стоит до двух миллионов рублей. Для многих это становится искушением. Мария уверена, что бесплатно на эти шоу никто бы не пошёл.