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Мария Шукшина раскрыла гонорары звёзд за съёмки в скандальных шоу

Шукшина рассказала, что знаменитости получают за участие в ток-шоу до двух миллионов рублей

Мария Шукшина раскрыла гонорары звёзд за съёмки в скандальных шоу
Фото: bez-makiyazha.ru

Мария Шукшина назвала сумму гонорара, который получают знаменитости за участие в ток-шоу. Актриса считает, что для многих звёзд это просто заработок, от которого они не могут отказаться, сообщает «Царьград».

Актриса Мария Шукшина уже не раз говорила о «вирусе бескультурья», призывая исправить ситуацию. В эфире программы «Царьград. Главное» артистка отметила, что её семью в течение многих лет обсуждали в ток-шоу.

Шукшина призналась, что испытывает боль, когда через неё порочат имя отца — режиссёра и писателя Василия Шукшина. По словам телеведущей, всё плохое, что говорят об её отце — ложь и клевета. Мария является верующим человеком, поэтому принимает весь негатив как часть пути и испытание.

При этом она не осуждает тех, кто участвует в ток-шоу и даёт скандальные интервью. Шукшина считает, что люди просто зарабатывают на этом. По словам артистки, одна съёмка в такой программе стоит до двух миллионов рублей. Для многих это становится искушением. Мария уверена, что бесплатно на эти шоу никто бы не пошёл.

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#СМИ #финансы #шоу-бизнес

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