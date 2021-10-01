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1октября
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В Амурской области задержали шестерых человек, находившихся в розыске

Жителей области обвиняют в различных преступлениях

В Амурской области задержали шестерых человек, находившихся в розыске
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки амурские полицейские задержали шестерых человек, которых объявили в розыск за совершение различных преступлений или по подозрению в причастности к ним.

В областной столице задержали двоих ранее судимых граждан. Это мужчина 1993 года рождения, совершивший кражу, и молодой человек 2000 года рождения, разыскиваемый в связи с грабежом.

Тем временем в Талакане оперативники задержали также ранее судимого 41-летнего амурчанина, который разыскивался в связи с угрозой убийством. В Серышеве задержан 27-летний житель, обвиняемый в краже, хорошо знакомый правоохранителям по своим старым делам. Оба теперь находятся под присмотром в изоляторе временного содержания.

А в Свободном заключили под стражу гражданку 1972 года рождения, которая была объявлена в розыск амурским управлением ФСИН в связи с фактами мошенничества, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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