В Амурской области задержали шестерых человек, находившихся в розыске

За прошедшие сутки амурские полицейские задержали шестерых человек, которых объявили в розыск за совершение различных преступлений или по подозрению в причастности к ним.

В областной столице задержали двоих ранее судимых граждан. Это мужчина 1993 года рождения, совершивший кражу, и молодой человек 2000 года рождения, разыскиваемый в связи с грабежом.

Тем временем в Талакане оперативники задержали также ранее судимого 41-летнего амурчанина, который разыскивался в связи с угрозой убийством. В Серышеве задержан 27-летний житель, обвиняемый в краже, хорошо знакомый правоохранителям по своим старым делам. Оба теперь находятся под присмотром в изоляторе временного содержания.

А в Свободном заключили под стражу гражданку 1972 года рождения, которая была объявлена в розыск амурским управлением ФСИН в связи с фактами мошенничества, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.