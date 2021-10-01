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сегодня, 12:15 1

На Сахалине произошёл масштабный разлив нефтепродуктов

Инцидент зафиксирован в порту Корсаков

На Сахалине произошёл масштабный разлив нефтепродуктов
Фото: kmtp.ru

30 сентября в бухте порта города Корсаков на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов. Пленкой покрыта большая площадь.

— Подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты на площади 10 000 квадратных метров. Работы по распиловке судна приостановлены, дальнейшей утечки нефтепродуктов не наблюдается. Распространения нефтепродуктов в открытое море не зафиксировано, – сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

На место ЧП выехали специалисты Морспасслужбы, спасатели МЧС и местного подразделения. Ведется мониторинг ситуации, вскоре специалисты должны приступить к очистке поверхности бухты от нефтяной пленки.

— Информация об инциденте направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения надзорных мероприятий и выяснения всех обстоятельств, – рассказали в региональной прокуратуре.

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#происшествия #экология

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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Дня не проходит без ЧП...

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