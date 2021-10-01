На Сахалине произошёл масштабный разлив нефтепродуктов

30 сентября в бухте порта города Корсаков на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов. Пленкой покрыта большая площадь.

— Подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты на площади 10 000 квадратных метров. Работы по распиловке судна приостановлены, дальнейшей утечки нефтепродуктов не наблюдается. Распространения нефтепродуктов в открытое море не зафиксировано, – сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

На место ЧП выехали специалисты Морспасслужбы, спасатели МЧС и местного подразделения. Ведется мониторинг ситуации, вскоре специалисты должны приступить к очистке поверхности бухты от нефтяной пленки.

— Информация об инциденте направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения надзорных мероприятий и выяснения всех обстоятельств, – рассказали в региональной прокуратуре.