Российское правительство рассчитывает сделать профицитным бюджет страны до 2023 года

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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о федеральном бюджете на будущий, 2022-й, год и плановые 2023-2024 годы. По плану бюджет в течение двух лет будет профицитным, то есть доходы страны превысят её расходы.

Документ сформирован с учётом существующих социальных обязанностей государства и поручений президента. Кроме того, большое внимание уделяется реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития.

— Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в три процента в течение ближайших трёх лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определён на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году – 141,9 триллиона рублей, в 2024 году – 151,5 триллиона рублей, – сообщают в пресс-службе российского правительства.

На реализацию нацпроектов решено направить в 2022 году 274 триллиона рублей, в 2023 году – 2,88 триллиона рублей, в 2024 году – 2,98 триллиона рублей.