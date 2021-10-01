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1октября
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сегодня, 11:44 2

Российское правительство рассчитывает сделать профицитным бюджет страны до 2023 года

За три года на реализацию нацпроектов направят более восьми триллионов рублей

Российское правительство рассчитывает сделать профицитным бюджет страны до 2023 года
Фото: pixabay.com

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о федеральном бюджете на будущий, 2022-й, год и плановые 2023-2024 годы. По плану бюджет в течение двух лет будет профицитным, то есть доходы страны превысят её расходы.

Документ сформирован с учётом существующих социальных обязанностей государства и поручений президента. Кроме того, большое внимание уделяется реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития.

— Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в три процента в течение ближайших трёх лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определён на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году – 141,9 триллиона рублей, в 2024 году – 151,5 триллиона рублей, – сообщают в пресс-службе российского правительства.

На реализацию нацпроектов решено направить в 2022 году 274 триллиона рублей, в 2023 году – 2,88 триллиона рублей, в 2024 году – 2,98 триллиона рублей.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    зарплаты с пенсиями не платите и будет профицитный бюджет

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Чаще доить, реже кормить.

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