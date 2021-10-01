Давид Манукян откровенно рассказал о расставании с Ольгой Бузовой

Манукян стал гостем шоу «Не бабские истории», где рассказал, что всё началось накануне съёмок нового выпуска «Танцев со звездами».

Давид признался, что специально выбрал себе в партнёры Дарью Паль, чей муж был их тренером на проекте. Он надеялся, что девушка, у которой есть семья и дети, не вызовет ревность у Бузовой.

Во время тренировки муж Дарьи опубликовал в Instagram снимок, на котором Дава был в чёрном костюме, а его партнерша — в белом платье. После этого поклонники Ольги и она сама решили, что Паль хочет увести Манукяна.

Бузова написала Давиду сообщение, в котором поставила ему ультиматум: либо «Танцы со звёздами», либо она. Блогер пытался объяснить телеведущей, что у него заключён контракт с каналом, но Ольге было всё равно.

Как пишет ФАН, после разрыва телеведущая обвинила Даву в рукоприкладстве и изменах. По словам Манукяна, обвинения бывшей возлюбленной он долгое время ощущал как позорное клеймо. Он пытался выяснить, зачем Ольга так его оклеветала, но разговора у них не получилось.

Дава уверен, что Бузова намеренно сделала из этого громкий скандал, чтобы пропиариться на разрыве.