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Давид Манукян откровенно рассказал о расставании с Ольгой Бузовой

Дава раскрыл причины разрыва с телеведущей

Давид Манукян откровенно рассказал о расставании с Ольгой Бузовой
Фото: goodhouse.ru

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в начале этого года. В недавнем интервью блогер откровенно рассказал подробности об их разрыве. Дава утверждает, что основной причиной их расставания стала ревность телеведущей к его партнерше по проекту «Танцы со звездами», сообщает радио «Комсомольская правда».

Манукян стал гостем шоу «Не бабские истории», где рассказал, что всё началось накануне съёмок нового выпуска «Танцев со звездами».

Давид признался, что специально выбрал себе в партнёры Дарью Паль, чей муж был их тренером на проекте. Он надеялся, что девушка, у которой есть семья и дети, не вызовет ревность у Бузовой.

Во время тренировки муж Дарьи опубликовал в Instagram снимок, на котором Дава был в чёрном костюме, а его партнерша — в белом платье. После этого поклонники Ольги и она сама решили, что Паль хочет увести Манукяна.

Бузова написала Давиду сообщение, в котором поставила ему ультиматум: либо «Танцы со звёздами», либо она. Блогер пытался объяснить телеведущей, что у него заключён контракт с каналом, но Ольге было всё равно.

Как пишет ФАН, после разрыва телеведущая обвинила Даву в рукоприкладстве и изменах. По словам Манукяна, обвинения бывшей возлюбленной он долгое время ощущал как позорное клеймо. Он пытался выяснить, зачем Ольга так его оклеветала, но разговора у них не получилось.

Дава уверен, что Бузова намеренно сделала из этого громкий скандал, чтобы пропиариться на разрыве.

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#шоу-бизнес

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