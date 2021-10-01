С нового года МРОТ повысят на 825 рублей

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года он должен будет составлять 13 617 рублей.

— Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4 %). Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, – отмечают в пресс-службе российского кабмина.

Размер МРОТ окончательно установят вместе с принятием всего «бюджетного» пакета законов до конца этого года.

Стоит отметить, что, по прогнозам Центробанка РФ, инфляция в этом году составит 6-7 процентов. А к концу 2022 года должна вернуться к «доковидным» показателям в 4-4,5 процента.