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1октября
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сегодня, 11:33 2

С нового года МРОТ повысят на 825 рублей

Но разницу можно и не заметить

С нового года МРОТ повысят на 825 рублей
Фото: pixabay.com

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года он должен будет составлять 13 617 рублей.

— Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4 %). Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, – отмечают в пресс-службе российского кабмина.

Размер МРОТ окончательно установят вместе с принятием всего «бюджетного» пакета законов до конца этого года.

Стоит отметить, что, по прогнозам Центробанка РФ, инфляция в этом году составит 6-7 процентов. А к концу 2022 года должна вернуться к «доковидным» показателям в 4-4,5 процента.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    благодетели народный бросили мизерную косточку терпеливому народу

  • jjj-tl

    jjj-tl
    43 минуты назад

    Вот бы госдеп подымал пенсии на 11,5 баксов, там полная жопа гамбургеров у многих деятелей была бы.

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