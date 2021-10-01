Амурский пожарный назвал приговор кемеровским коллегам несправедливым

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— Я считаю, что надзорные органы наказаны правильно, потому что они не проводили своевременно проверку объекта. Что касается непосредственно участников тушения пожара, я считаю, что их незаслуженно наказали. По прибытии на место начальник караула был введён в заблуждение одним из охранников. Он начал двигаться правильно изначально, но в процессе движения один из охранников сказал, что идти нужно не так, а по-другому. Соответственно получилась задержка по времени, по эвакуации, по тушению, по всему. То есть неправильным путём их пустил. Это моя точка зрения, – сказал он в телефонном разговоре корреспонденту Амур.инфо.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ сообщили, что они не могут рассказать о проведённых мероприятиях по неповторению в Приамурье такого происшествия, так как проведение проверок мест массового пребывания людей – это не их компетенция, поэтому лучше обратиться в региональное управление МЧС. В управлении МЧС России по Амурской области ответили, что они не имеют права комментировать решение суда и работу МЧС в другом регионе.

Отметим, что сразу после трагедии в Кемерове в торговых центрах Приамурья были проведены проверки на соблюдение правил противопожарной безопасности. После этого в регионе закрыли восемь объектов торговли, в том числе и торговый центр «Реал», который открыли только в этом году. Всего обследовали 150 объектов с массовым пребыванием людей.

Несмотря на предпринятые меры, в торговых центрах Благовещенска только за последний год случилось уже три пожара: в ТЦ «Мега» в одном из отделов с одеждой загорелся потолок, в ТРЦ «Острова» произошло короткое замыкание и возгорание силового кабеля во внешней стене здания со стороны гостиницы «Красная», а в ТЦ «Перекрёсток» загорелась электроплита в цехе по приготовлению горячей пищи. При этом одно из этих возгораний руководство ТЦ пыталось скрыть.