Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы
Миллионерша Татьяна Дэвис скончалась в США от коронавируса
42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавируса в США. Певец сообщил о трагедии на своей странице в Instagram. Прохор до последнего надеялся на выздоровление супруги, но врачам не удалось её спасти, сообщает «Пятый канал».
Шаляпин написал трогательный пост в память об ушедшей жене и опубликовал несколько совместных кадров.
Прохор и Татьяна поженились в конце июля. Артист и его избранница-миллионерша сыграли свадьбу в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса.
Однако молодожены не успели насладиться обществом друг друга. Спустя всего несколько дней супруга Шаляпина заболела коронавирусом. Поначалу Татьяна Дэвис пыталась лечиться дома, но в итоге оказалась в больнице с 80% поражением лёгких. Вместе с ней были госпитализированы и её родители.
Прохор был вынужден вернуться в Россию, чтобы решить рабочие вопросы, но продолжал узнавать о состоянии жены по телефону и надеялся на её выздоровление. Однако врачам не удалось спасти женщину.
Татьяна Дэвис родилась в России, но в начале 90-х вместе с семьёй эмигрировала в Канаду. Она получила юридическое образование и открыла сеть юридических фирм, которые занимались семейным правом.
Просмотров всего: 989