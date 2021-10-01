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Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы

Миллионерша Татьяна Дэвис скончалась в США от коронавируса

Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы
Фото: 123ru.net

42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавируса в США. Певец сообщил о трагедии на своей странице в Instagram. Прохор до последнего надеялся на выздоровление супруги, но врачам не удалось её спасти, сообщает «Пятый канал».

Шаляпин написал трогательный пост в память об ушедшей жене и опубликовал несколько совместных кадров.

Прохор и Татьяна поженились в конце июля. Артист и его избранница-миллионерша сыграли свадьбу в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса.

Однако молодожены не успели насладиться обществом друг друга. Спустя всего несколько дней супруга Шаляпина заболела коронавирусом. Поначалу Татьяна Дэвис пыталась лечиться дома, но в итоге оказалась в больнице с 80% поражением лёгких. Вместе с ней были госпитализированы и её родители.

Прохор был вынужден вернуться в Россию, чтобы решить рабочие вопросы, но продолжал узнавать о состоянии жены по телефону и надеялся на её выздоровление. Однако врачам не удалось спасти женщину.

Татьяна Дэвис родилась в России, но в начале 90-х вместе с семьёй эмигрировала в Канаду. Она получила юридическое образование и открыла сеть юридических фирм, которые занимались семейным правом.

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#COVID 19 #шоу-бизнес

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