Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы

Шаляпин написал трогательный пост в память об ушедшей жене и опубликовал несколько совместных кадров.

Прохор и Татьяна поженились в конце июля. Артист и его избранница-миллионерша сыграли свадьбу в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса.

Однако молодожены не успели насладиться обществом друг друга. Спустя всего несколько дней супруга Шаляпина заболела коронавирусом. Поначалу Татьяна Дэвис пыталась лечиться дома, но в итоге оказалась в больнице с 80% поражением лёгких. Вместе с ней были госпитализированы и её родители.

Прохор был вынужден вернуться в Россию, чтобы решить рабочие вопросы, но продолжал узнавать о состоянии жены по телефону и надеялся на её выздоровление. Однако врачам не удалось спасти женщину.

Татьяна Дэвис родилась в России, но в начале 90-х вместе с семьёй эмигрировала в Канаду. Она получила юридическое образование и открыла сеть юридических фирм, которые занимались семейным правом.