На Восточном закончили заправку разгонного блока «Фрегат»

Фото: roscosmos.ru

В четверг, 30 сентября, на космодроме Восточный в Амурской области завершилась заправка разгонного блока «Фрегат». Работа проводилась в рамках подготовки к 49 миссии в рамках контракта с британской компанией OneWeb.

Готовый к запуску разгонный блок доставили в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для подготовки к сборке ракеты «Союз-2.1б». В пресс-службе Роскосмоса рассказали, что это будет шестой коммерческий запуск с амурского космодрома. По планам госкорпорации, ракета должна будет вывести на орбиту 36 спутников в середине октября.

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Юлия Медведева