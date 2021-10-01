Суд признал виновными пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»

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По версии следствия, из-за халатных действий пожарных погибли люди. А именно: Сергей Генин направил подчинённых по длинному пути к кинозалу. Он не сверился с план-схемами здания и проигнорировал очевидца, который указывал на короткий путь. Когда пожарные добрались до четвертого этажа, то упёрлись в закрытую дверь, им пришлось искать обходной маршрут, а на это ушло драгоценное время, которое могло быть использовано для спасения людей. Андрей Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия и не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.

Сроки всем виновным по делу о пожаре в «Зимней вишне» озвучат позднее.

Во время расследования специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз, сообщает пресс-служба СК России. Благодаря им удалось установить недостатки спасательной операции со стороны пожарных, а также то, что региональное МЧС Кемерова не контролировало соблюдение правил пожарной безопасности в ТРЦ.