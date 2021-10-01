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1октября
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сегодня, 10:08 3

Суд признал виновными пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»

Сроки наказания будут озвучены позднее

Суд признал виновными пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»
Фото: ria.ru

В четверг, 30 сентября, в помещении Ленинского районного суда рассматривали дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Всем фигурантам этого дела был вынесен обвинительный приговор, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, из-за халатных действий пожарных погибли люди. А именно: Сергей Генин направил подчинённых по длинному пути к кинозалу. Он не сверился с план-схемами здания и проигнорировал очевидца, который указывал на короткий путь. Когда пожарные добрались до четвертого этажа, то упёрлись в закрытую дверь, им пришлось искать обходной маршрут, а на это ушло драгоценное время, которое могло быть использовано для спасения людей. Андрей Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия и не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.

Сроки всем виновным по делу о пожаре в «Зимней вишне» озвучат позднее.

Во время расследования специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз, сообщает пресс-служба СК России. Благодаря им удалось установить недостатки спасательной операции со стороны пожарных, а также то, что региональное МЧС Кемерова не контролировало соблюдение правил пожарной безопасности в ТРЦ.

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#пожары #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Как всегда, виноват стрелочник...

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Даже сторож виноват.. а где всякие инспекторы, которые проверяют предприятия на соблюдение техники пожарной безопасности?

  • Rick1979

    Rick1979
    4 часа назад

    Так после такого никто не захочет в пожарной службе работать, - ведь всегда теперь можно будет сказать, что пожарные, например, медленно ехали, не тем маршрутом, не так тушили (и экспертизой какой-нибудь подтвердить), и т.д.

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