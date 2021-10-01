В Благовещенске перед зимой готовят новые места для подтопленцев

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональным и местным чиновникам готовить новые места для долговременного размещения подтопленцев. Для этого, в частности, предполагается серьезно расширить такой пункт в общежитии Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Пока было тепло, люди оставались в своих отсыревших домах, но зима уже близко.

Подтопленцы, чьи дома оказались непригодными для жилья после наводнения, сейчас ожидают новые квартиры в пунктах долговременного пребывания (ПДП) в общежитии колледжа и в выделенных для них помещениях в Моховой Пади.

— Сейчас в двух ПДП размещено 70 человек. В общежитии колледжа граждане расселены на четвертом этаже здания. Планируется провести ремонт пятого этажа здания и создать условия еще для 57 граждан. В настоящее время силами самого колледжа начата подготовка к ремонту помещений, – доложил министр имущественных отношений области Сергей Олиферов.

Помощь колледжу в плане подготовки помещений окажет региональное правительство. Необходимые финансы выделят из резервного фонда.

— Приближается зима, и амурчане, у которых от паводка пострадали дома, до момента приобретения нового жилья могут изъявить желание заселиться в ПДП. Нужно быть готовыми к увеличению числа граждан, которые лишились жилья в результате паводка и пожелают разместиться в пунктах длительного пребывания. Для их заселения нужно создать соответствующие условия, – сказал Василий Орлов.