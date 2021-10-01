Главный сварщик судостроительного завода рассказал о проблемах амурской промышленности

29 и 30 сентября в областной столице проходила встреча профессионалов-сварщиков, организованная Союзом машиностроителей России. Теоретическая часть проходила в Амурском государственном университете, в то время как за мастер-классы отвечал Судостроительный завод имени Октябрьской революции.

В первую очередь мероприятие было адресовано преподавателям и студентам высших и средних учебных заведений, работникам организаций, так или иначе имеющих отношение к сварочным технологиям и производствам. Приглашенные специалисты ответили на вопросы, рассказали о новейших технологиях в индустрии, а на практических занятиях показал своё мастерство чемпион мира и Европы Владимир Бабошкин. Этот уникальный человек первый раз взял в руки сварочный аппарат в 12 лет. В 17 – он стал лучшим сварщиком в своей Липецкой области, а в 19 лет – чемпионом Европы. В двадцать лет на чемпионате мира в Казани он взял золото, обойдя коллег из сорока стран.

О том, для чего Судостроительный завод участвует в подобном мероприятии, рассказал главный сварщик завода Алексей Сергеевич Петроченко:

— Главная задача мероприятия – интеграция студентов в производственную деятельность. Профессия сварщика очень важна в судостроении. Если в целом рассматривать полный производственный цикл постройки одного судна, то сборочно-сварочные работы составляют здесь до 35-40 процентов от всего объема. Но дело в том, что на выходе из учебных заведений мы получаем не совсем те навыки, которые требуются. У нас очень сложное производство и приходится переучивать молодёжь, приходящую из колледжей. На данный момент обучение отстаёт от индустрии, студентам не рассказывают о новейших технологиях. Поэтому мы пригласили профессионалов показать новейшее оборудование и продемонстрировать его в действии. В России, конечно, есть такие положительные примеры как World of Skills, но в регионах программы обучения не дотягивают до хорошего профессионального уровня.

— Как сейчас обстоят дела с профессией сварщика в России вообще и в Благовещенске в частности?

— Молодые люди, выходя из колледжей, часто получают образование сварщика, не до конца понимая, для чего оно им нужно. Очень часто они просто теряются, получают любую другую смежную профессию, идут работать менеджерами, в лучшем случае занимаются частным бизнесом.

— Как укомплектован завод по вашей специальности?

— На данный момент дефицит кадров небольшой, но нужно понимать, что есть проекты на рассмотрении и если они будут одобрены, то объем работ может резко увеличиться. Для того чтобы кадры подходили по уровню квалификации для судостроительного производства, требуется три-пять лет подготовки уже на производстве. За этот срок можно подготовить квалифицированного сварщика. Мы всегда готовы платить достойную зарплату специалисту на его уровне, дальше дело за самим работником, если он хочет расти в своей профессии, будет расти и зарплата.

— Что не так с образовательными программами?

— Сегодня в программе обучения специалистов-сварщиков предусмотрено восемьсот часов теоретической подготовки и только триста часов практики. Для формирования устойчивого навыка этого очень мало. В Европе все понимают, что нужны специалисты. Ручная сварка ещё долгое время будет преобладать в таком сложном производстве, как судостроение, поэтому специалисты будут востребованы. Не одни мы испытываем дефицит кадров. Мы бы хотели дать дорогу молодым, но молодых нет.

— Чего вы ждёте от мероприятия в итоге?

— Мы хотим создать устойчивую связку между студентом, учебными заведениями и работодателем. На данный момент эти отношения как следует не отрегулированы. У студентов нет интереса осваивать специальность, у учебного заведения отсутствует матбаза. Многое зависит от Минобразования и законодательства. Мы бы хотели платить колледжам за подготовку целевого специалиста, но в этом направлении работы ещё много. Ну и, конечно, нужно поднимать престиж профессии.