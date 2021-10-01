В социальный фотопроект для помощи амурским детям из детских домов ищут волонтёров

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В Благовещенске стартует проект «Поделись улыбкою своей» при поддержке Амурского областного отделения «Российский фонд мира». Начальная цель проекта – сделав красивые, профессиональные фотографии детей из детских домов, помочь им найти приёмных родителей. Ну, а итоговая цель – помочь в дальнейшем воспитанникам адаптироваться в «большой жизни» при выходе из детского дома.

Авторами проекта являются благовещенки Марьяна Малышко и Арина Лещенко. Корреспондент Амур.инфо побеседовала с Ариной.

— Арина, расскажите о подробностях проекта, для чего конкретно нужны вам волонтёры?

— Вдохновившись подобными проектами других регионов России, мы создали этот фотопроект для деток из детских домов. Дело в том, что потенциальные приёмные родители обращаются в Федеральный банк данных детей, где указаны краткие сведения о каждом ребёнке и фотография. Однако большинство фотографий сделано непрофессионально. Возможно, воспитатели снимали на свои телефоны без хорошего освещения и ракурса. Поэтому зачастую в общей федеральной базе публикуются фотографии мутные и мелкие настолько, что изображение толком не рассмотреть. Мы ищем добровольцев, готовых нам помочь: сделать красивые фото, причёски, макияж, девушкам постарше – украшения. Нужна будет и новая красивая одежда. Словом, всё, чтобы привлечь внимание потенциальных родителей.

— Когда и где будет происходить съёмка?

— Уже 16 октября мы выезжаем в детский дом. Прямо там, на месте, будем делать фото и видео детей. Ещё хотелось бы привлечь к нашему проекту какие-либо клубы, проводящие различные обучения и мастер-классы. Возможно, они смогли бы подготовить детей к взрослой жизни: научить их готовить, вести себя за столом, общаться с новыми людьми, в гостях и так далее, чтобы при выходе из детского дома детки не растерялись в другой, непривычной для них жизни.

По всем вопросам желающие помочь могут обращаться на WhatsApp по номеру: +7(963)803-00-13, а также ознакомиться с проектом в Instagram.