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В Благовещенске женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве

Популярный интернет-портал Superjob провёл исследование

В Благовещенске женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве
Фото: pixabay.com

Благовещенки чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией по гендерному и семейному статусу при трудоустройстве. Происходит это несмотря на то, что в целом, по сравнению с 2018 годом, россияне стали реже ощущать дискриминацию при устройстве на работу из-за нарастающей популярности удалённой работы. Таковы результаты опроса, проведённого порталом Superjob.

Согласно опросу портала, 64 % жителей Благовещенска убеждены, что при устройстве на работу существует дискриминация по возрасту. О присутствии дискриминации по полу говорят 45 % опрошенных, при этом ощутить гендерное неравенство на себе довелось каждому пятому жителю Амурской области (20 %) – чаще женщинам, чем мужчинам (23 % против 16 %). В существовании дискриминации по наличию или отсутствию детей убеждён каждый третий житель Благовещенска (36 %). Каждый четвёртый в Благовещенске (25 %) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению, при этом лишь 18 % столкнулись с этим явлением лично.

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#работа

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