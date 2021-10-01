В Благовещенске женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве
Популярный интернет-портал Superjob провёл исследование
Благовещенки чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией по гендерному и семейному статусу при трудоустройстве. Происходит это несмотря на то, что в целом, по сравнению с 2018 годом, россияне стали реже ощущать дискриминацию при устройстве на работу из-за нарастающей популярности удалённой работы. Таковы результаты опроса, проведённого порталом Superjob.
Согласно опросу портала, 64 % жителей Благовещенска убеждены, что при устройстве на работу существует дискриминация по возрасту. О присутствии дискриминации по полу говорят 45 % опрошенных, при этом ощутить гендерное неравенство на себе довелось каждому пятому жителю Амурской области (20 %) – чаще женщинам, чем мужчинам (23 % против 16 %). В существовании дискриминации по наличию или отсутствию детей убеждён каждый третий житель Благовещенска (36 %). Каждый четвёртый в Благовещенске (25 %) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению, при этом лишь 18 % столкнулись с этим явлением лично.
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