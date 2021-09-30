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30сентября
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сегодня, 18:05 0

В Амурской области выявили 122 новых случая COVID-19

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %

В Амурской области выявили 122 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 122 новых заражения коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, 138 человек выздоровели, двое больных скончались.

У 82 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67 %), у 40 – в виде пневмонии (33 %). Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 35 500 человек. 29 135 вылечились, 444 – скончались.

Показатель заболеваемости составляет 4 540,54 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 282 192 человека, в том числе за последние сутки – 2 230.

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#COVID 19

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