В Амурской области выявили 122 новых случая COVID-19

У 82 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67 %), у 40 – в виде пневмонии (33 %). Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 35 500 человек. 29 135 вылечились, 444 – скончались.

Показатель заболеваемости составляет 4 540,54 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 282 192 человека, в том числе за последние сутки – 2 230.