В Благовещенске дом на Мухина не могут подключить к теплу

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Поскольку подключением отопления домов занимаются управляющие компании, корреспондент Амур.инфо позвонила в организацию, обслуживающую дом № 1 по улице Мухина областного центра. В «управляйке» подтвердили информацию о том, что капитальный ремонт, производимый Фондом капремонта, ещё продолжается, в связи с чем нет пока возможности подключить дом к теплу.

— Данный дом планировалось подключить к отоплению 30 сентября. Однако в связи с тем, что в одной из квартир, расположенной на первом этаже, через которую проходит нижний розлив системы отопления (в доме нет подвального помещения), отсутствовали собственники, подрядная организация не смогла завершить работы. В настоящее время работы продолжаются. В связи с задержкой по допуску в помещение собственников подключить к отоплению дом планируется не раньше 2 октября 2021 года, – ответили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.

Паника среди жильцов дома нарастает, поскольку они видят, что ремонт к своему завершению ещё не подошёл. Корреспондент встретилась с жильцами и работающей бригадой и выяснила, что в столь старом доме нет подвала, а трубы проходят просто под полом. В связи с этим для смены труб рабочим приходится вскрывать полы и ступени в подъезде и заходить в квартиры жильцов первых этажей дома, чтобы через квартирные люки проникнуть вниз, где вдоль всего дома под квартирами протянуты трубы. Не все собственники и квартиранты позволяют зайти рабочим в свои помещения. Это также осложняет работу бригады. В целом, работы по капитальному ремонту дома ещё очень много. Однако для жителей сейчас важнее всего, чтобы включили отопление.

Редакция Амур.инфо будет следить за ситуацией и информировать читателей.

Справка АИ

Жилой многоквартирный дом по адресу: г. Благовещенск, улица Мухина, 1, построен в 1959 году, кирпичный, имеет 4 этажа и 64 жилых помещения. Аварийным не признан.