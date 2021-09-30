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сегодня, 17:59 3

Местные власти смогут переносить амурские многодетные семьи в конец очереди

В амурском заксобрании в первом чтении приняли новый закон

Местные власти смогут переносить амурские многодетные семьи в конец очереди
Фото: pixabay.com

В четверг, 30 сентября, депутаты Законодательного собрания Амурской области в первом чтении приняли закон, касающийся формирования очереди на землю для многодетных семей. Теперь местные власти получат право передвигать семью в конец очереди в случае трёх отказов от предложенных участков. В пресс-службе заксобрания отмечают, что в любом случае семью не исключают из списков.

— Прокуратура области проводила анализ, который показал, что одной из причин образовавшейся очереди из граждан, имеющих право на получение земельного участка, являются именно неоднократные случаи отказов семей от предоставляемых им участков. Есть граждане, которые отказались более чем от трехсот участков. С этим вопросом ко мне не раз обращались многодетные семьи. Порой они вынуждены ждать длительное время тех, кто ещё не определился с выбором. Подобные ограничения в предоставлении участков есть в семи регионах, в некоторых из них после двух отказов исключают из очереди. Подобного делать мы ни в коем случае не собираемся. Но ситуацию необходимо в корне менять, – пояснил Андрей Рудь, председатель комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики.

Отметим, что, начиная с 2011 года, в реестр включены 2 406 многодетных семей и 1 356 из них уже получили положенную им землю. При этом более тысячи семей ещё стоят в очереди. В регионе для сокращения этой очереди реализуют практику предоставления «земельных сертификатов», которые можно потратить на покупку земли, как первый взнос по ипотеке или иное. За прошедшие 8 месяцев 2021 года такие сертификаты получили уже 43 семьи и девять семей получат их до конца года.

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#закон #недвижимость #областная власть #заксобрание

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    всё для народа

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Каковы же причины столь многократных отказов?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Участки предлагаются в неудобных местах, без коммуникаций,-поэтому отказы....В закон (ко 2 чтению )надо бы внести характеристики участка( местоположение, коммуникации, транспортная доступность и пр.)и тогда немотивированных отказов не будет....

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