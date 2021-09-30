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30сентября
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сегодня, 19:14 2

Во Владивостоке ФСБ предотвратила теракт

Его готовил местный неонацист

Во Владивостоке ФСБ предотвратила теракт
Фото: pixabay.com

В четверг, 30 сентября, во Владивостоке был предотвращен теракт, сообщает ФСБ России.

— Задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, – уточняют в пресс-службе ФСБ.

С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России, считают в спецслужбе.

Во время обыска у задержанного дома были найдены компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре единицы холодного оружия.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Видимо надоело ему поголовное заселение страны мигрантами, которых завозят для бизнеса олигархов?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    И здесь не обошлось без Виталия Наливкина. Молодец Виталий.

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