Во Владивостоке ФСБ предотвратила теракт

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В четверг, 30 сентября, во Владивостоке был предотвращен теракт, сообщает ФСБ России.

— Задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, – уточняют в пресс-службе ФСБ.

С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России, считают в спецслужбе.

Во время обыска у задержанного дома были найдены компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре единицы холодного оружия.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.