Тепло и дороги больше всего волновали амурчан в соцсетях в сентябре

В первый осенний месяц жителей Приамурья волновали темы ремонта дорог, начала отопительного сезона и благоустройства. Традиционно самыми активными в комментариях под публикациями на страницах в соцсетях были пользователи из Благовещенска.

Наиболее актуальной темой для амурчан в сентябре снова были дороги. В основном благовещенцев волнует масштабная ремонтная кампания, из-за которой автомобилисты испытывают массу неудобств. Также амурчане оставляли жалобы на состояние дорог в северных районах области. Всего на тему дорог зафиксировано 396 сообщений.

Напомним, мэр Благовещенска Олег Имамеев не раз объяснял горожанам, почему перекопан весь областной центр.

— Одна из главных причин – грунтовые воды. Такого объема, как в этом году, не было никогда. Укладывать трубы в воду нельзя. Чтобы успокоить общественное мнение, конечно, могли постараться быстро устранить многие перекопы. Форсировать работы, несмотря ни на что. Ради картинки. Но это неправильно. Это будет мина замедленного действия, поскольку следом неизбежны вспучивание грунта, порывы и новые перекопы, в том числе зимой, – объяснил Олег Имамеев.

Вторая причина – ветхость инженерных сетей. Многие не ремонтировались с 1970-х годов. Во время работ часто выявляются участки, которые требуют дополнительного ремонта. Это в свою очередь сильно влияет на сроки.

Чуть меньше обращений поступило по теме ЖКХ. Основная масса сигналов от жителей касалась начала отопительного сезона. Амурчане жаловались на холодные батареи после запуска отопления. Во вторник, 28 сентября, ЦУР зафиксировал своего рода рекорд – около 200 жалоб за одно утро на отсутствие тепла. Для сравнения: всего за этот день система мониторинга «Инцидент Менеджмент» выявила 241 сообщение. Впрочем, пользователи жаловались не только на холодные батареи. Среди обращений были жалобы на тепло: по мнению жителей Благовещенска, старт отопительного сезона произошел слишком рано.

Тема благоустройства заняла третье место в рейтинге вопросов от амурчан. Снова больше всего сообщений поступило от жителей областной столицы. И если тема ремонта дорог в основном волнует автомобилистов, то благоустройство – пешеходов. Они обратили внимание представителей органов власти на неудобства, возникшие из-за ремонтной кампании. Например, из-за перекопов на Горького сложно пройти к школе № 4, на этой же улице не горят фонари и оказались сломаны молодые посадки.

Рейтинг активности населенных пунктов в соцсетях выглядит следующим образом: Благовещенск – 689 сообщений, Белогорск – 119, Тында и Свободный – по 97, Благовещенский район – 51.